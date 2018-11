Juan Jose Lira Cervantes avait porté plainte contre son employeur auprès du ministère du Travail, qui a statué que le franchisé avait violé la Loi sur les normes d'emploi.

L'employeur traitait M. Cervantes comme un travailleur indépendant, ce qui ne lui donnait pas droit au salaire minimum, à des vacances ou au temps supplémentaire, notamment.

Or, selon le Ministère, le père de six enfants était bel et bien un employé et aurait dû toucher le salaire et les avantages sociaux liés à ce statut.

M. Cervantes avait porté plainte contre Domino's après la hausse du salaire minimum en Ontario à 14 $ l’heure en janvier dernier. Le quinquagénaire se demandait pourquoi il ne gagnait que 8 $ l’heure, plus les pourboires.

Un peu plus d’un mois après sa plainte, son nom avait été supprimé de l’horaire de travail à la succursale où il travaillait.

Je me plains, puis je suis congédié. Ça n'avait pas de sens pour moi, parce que je travaillais pour eux depuis quatre ans. Juan Jose Lira Cervantes, plaignant

M. Cervantes n'a obtenu une compensation que pour deux de ses quatre années à l'emploi de Domino's, parce que la loi provinciale ne couvre les arriérés que pour les deux ans précédant une plainte.

Un travailleur indépendant, c'est quoi? Selon les normes du travail en Ontario, un travailleur indépendant n'a pas droit d'office, contrairement à un employé, au salaire minimum, à des congés payés ou aux heures supplémentaires. Il s'agit d'un travailleur qui utilise ses propres outils et qui décide de ses heures de travail et de ses clients. Or, Juan Jose Lira Cervantes a fait valoir que même s'il utilisait son propre véhicule, il était contraint de suivre l'horaire qu'on lui donnait et de s'acquitter des tâches qu'on lui confiait, y compris laver la vaisselle, préparer des aliments et sortir des pizzas du four, en plus de les livrer.

Son patron lui avait offert de récupérer son poste et d'être reclassé comme employé de la chaîne, après que CBC eût contacté Domino's le printemps dernier.

Toutefois, M. Cervantes avait choisi de maintenir sa plainte pour établir un précédent pour les autres livreurs, dit-il. Il y a beaucoup de livreurs un peu partout en Ontario et ailleurs au Canada qui ne sont pas payés adéquatement s'ils sont traités comme des travailleurs indépendants , souligne-t-il.