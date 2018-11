Le groupe originaire de Trois-Rivières a interprété un pot-pourri éclectique qui mélangeait les pièces La tribu de Dana de Manau, Believer d’Imagine Dragons et Girls Like You de Maroon 5.

Les quatre membres de QW4RTZ ont fait une entrée remarquée sur la scène du concours de talent, vêtus de costumes médiévaux. Dans une vidéo d’introduction, ils s’étaient aussi présentés comme des passionnés de musique médiévale.

QW4RTZ a surpris le public et les juges de La France a un incroyable talent en ôtant leurs costumes et en entonnant des airs résolument populaires et contemporains.

Une ovation debout pour QW4RTZ

La foule qui assistait à l’enregistrement de l’émission lui a réservé une ovation debout à la fin de leur prestation dynamique de deux minutes.

Le jury, sur lequel siège notamment l’humoriste québécois Sugar Sammy, s’est dit très impressionné par la précision vocale et l’énergie des quatre chanteurs.

Les quatre juges ont voté pour que QW4RTZ passe à l’étape suivante du concours La France a un incroyable talent.

La prestation, mise en ligne mardi soir sur les réseaux sociaux du quatuor, a été enregistrée il y a quelques semaines. La diffusion de leur prochaine prestation aura lieu le 11 décembre sur la chaîne française M6.