Le moment du retour à la normale de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout demeure indéterminé.

Les dépôts sur réservation seront remboursés.

La traverse Harrington Harbour — Chevery, tout comme celle sur la rivière Saint-Augustin, sont également annulées.

Aux Commissions scolaires de l'Estuaire et de la Moyenne-Côte-Nord, les activités se déroulent normalement.

Les cours sont maintenus dans les écoles de la Commission scolaire du Fer, sauf à l'école Dominique-Savio, de Port-Cartier, en raison de l'interdiction de circuler pour les véhicules lourds entre Godbout et Port-Cartier.

Les autobus scolaires ne peuvent pas transporter les élèves à l'ouest de Port-Cartier. Ceux et celles qui fréquentent le Centre Éducatif L'Abri et qui demeurent à l'ouest de Port-Cartier ne pourront donc pas non plus se rendre en classes par le transport scolaire.