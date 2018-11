Un texte d'Antoine Trépanier

Le commissaire Alain Gauthier affirme avoir été informé, avec ses collègues, que les dommages causés par un incendie dans la foulée du passage de tornades dans la région de la capitale nationale retarderaient considérablement le retour en classe dans l'édifice.

Aujourd'hui, la liste des systèmes à remplacer est une liste qui ne finit plus. On nous a présenté la liste en date du 24 octobre, le 24 octobre , affirme M. Gauthier. Ce dernier rajoute que ce document de travail interne aurait été retiré d'un portail pour les commissaires scolaires par la direction de la commission scolaire pour que les élus ne puissent le réviser de nouveau. Le commissaire Serge Lafortune dit lui aussi avoir constaté que des documents qui étaient à l'origine sur le portail n'y sont plus.

M. Lafortune affirme que le document en question montrait clairement que la rentrée scolaire de septembre 2019 ne pourrait avoir lieu.

Il était important que cette nouvelle soit communiquée à la population pour qu'elle puisse faire des choix éclairés. Ça a été fait trop tardivement , tranche M. Lafortune.

Les deux commissaires déplorent le manque et les délais de communication à l'égard des parents dans les circonstances. Le 6 novembre dernier, la Commission scolaire a déclaré par voie de communiqué que les informations préliminaires connues à ce jour, quant à l'étendue des dommages, indiquent que la réintégration de ce bâtiment pour la rentrée scolaire, en septembre 2019, est compromise . Ce communiqué a été rendu public après que des médias eurent rapporté que la rentrée scolaire du printemps 2019 serait compromise.

Le président de la CSPO, Mario Crevier, a déclaré à Radio-Canada, mardi, que le dépôt du rapport d'expert sur l'ampleur des travaux à effectuer au bâtiment tardait. M. Crevier n'a reçu aucun échéancier des experts ou du ministère à ce sujet.

Je mets de la pression pour l'avoir. Ça me prend une réponse pour la semaine prochaine ou à la fin novembre au plus tard. Quelque part, le feu a eu lieu quand même le 21 septembre, deux mois plus tard, presque trois mois plus tard, quelque part, ça nous prend des résultats d'où est-ce qu'on s'en va , a-t-il déclaré.

Je l'ai pas encore le rapport entre les mains. Je l'ai pas Mario Crevier, président de la CSPO

Le commissaire Alain Gauthier, qui représente le district de l'École secondaire Mont-Bleu, soutient que le rapport en question « ne fera que rallonger la liste d'épicerie des choses potentiellement détruites qu'on devra remplacer ».

Je vois les constructions d'écoles depuis 2003, je vois toutes les situations qu'on a eues à la commission scolaire, le temps que ça prend pour réparer et rénover dans ces contextes-là. Regardez, on essaye, mais on avait cette information-là le 24. Notre crainte comme élus, c'est que les parents [d'enfants du primaire] vont avoir un choix à faire: est-ce qu'on maintient l'inscription de notre enfant à Mont-Bleu en 2019? Où est-ce qu'on veut tenter la chance ailleurs? , dit-il.

D'ailleurs, le commissaire Serge Lafortune présentera mercredi soir une motion pour modifier l'approche pour les communications « politiques » de la commission scolaire.

Il est très important que la population soit informée pleinement, clairement et à temps. Nous avons constaté que présentement, ce n'est pas toujours le cas. La situation avec la tornade et ce qui en est suivi a probablement mis en lumière certaines carences qui pouvaient exister, et a renforcé la conviction de plusieurs commissaires qu'il était nécessaire d'aller de l'avant dans le développement du secteur des communications , soutient M. Lafortune.

Le président de la CSPO réplique

Quelques heures après la sortie médiatique d'Alain Gauthier, le président de la CSPO a vivement critiqué la méthode de son collègue au sein du conseil des commissaires. Mario Crevier a qualifié la sortie de M. Gauthier de totalement inappropriée.

Ce qui se passe aujourd'hui, ça vient de miner tout au complet ce qu'on fait comme commission scolaire. On travaille d'arrache-pied à ce que nos jeunes aillent à l'école, soient bien traités. Quand tu entends ça, et les commissaires étaient d'accord avec ce qu'on faisait. Pas un ou deux, l'ensemble des commissaires étaient d'accord à ce qu'on sorte le communiqué cette journée-là , a-t-il dit en faisant référence au communiqué du 6 novembre dans lequel la commission scolaire annonçait que la rentrée à l'école Mont-Bleu était compromise.

On n'a rien caché à la population. Quand on avait un renseignement, on le donnait le renseignement. Si on a pris du temps, c'est parce qu'on a des ententes avec des partenaires qui s'appellent le gouvernement fédéral et le ministère de l'Éducation Mario Crevier, président de la CSPO

Les commissaires Gauthier et Lafortune soutiennent que le manque de communication a pu nuire aux parents d'enfants du primaire qui s'interrogeaient sur l'endroit où ils allaient inscrire leur enfant en raison des délais à Mont-Bleu. La communication du 6 novembre donnait trois ou quatre jours à ces parents pour décider, ce qui est insuffisant selon les commissaires.

Or, Mario Crevier rétorque que si les gens avaient des questions par rapport à cela, ils auraient pu appeler la commission scolaire.