Les écoles du District scolaire anglophone Nord sont aussi fermées dans les régions de Campbellton, Bathurst et Dalhousie. De plus, quelques autobus du District scolaire francophone Sud accusent du retard dans les régions de Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint-Jean.

Bien des routes au Nouveau-Brunswick sont enneigées ou partiellement enneigées, mercredi matin. La Gendarmerie royale du Canada recommande aux automobilistes de ralentir.

Des avertissements de vents forts pouvant causer des dommages sont en vigueur dans la province. Des vents forts d'ouest se lèveront mercredi matin. Les rafales pourront atteindre 90 km/h dans le sud-est et 110 km/h dans le nord-est, indique Environnement Canada.

Des pannes de courant paralysent près de 6000 clients d'Énergie NB, mercredi matin, particulièrement dans les régions de Fredericton et Blackville.

Des restrictions sont en vigueur pour les véhicules à profil élevé, comme les semi-remorques, sur le pont de la Confédération en raison du vent.

Le service de traversier reliant Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, à Digby, en Nouvelle-Écosse, est également annulé pour la journée.