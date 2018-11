Près de 13 000 abonnés d'Énergie NB n'ont pas de courant à 11 h 30. La société explique dans un message Twitter que les pannes sont causées par le vent et que ses équipes répondent aux pannes lorsqu’elles peuvent le faire en toute sécurité .

Les pannes touchent principalement les régions de Moncton, de Miramichi et la Péninsule acadienne.

Un arbre tombé au travers d'une route près de Moncton, mercredi matin. Photo : Jean-Paul Desjardins

Les bureaux du Centre de santé communautaire, de l'équipe Enfants-jeunes, du service de traitement des dépendances et de la Santé publique de Caraquet ont fermé à cause d'un manque d'électricité. L'Université de Moncton à Shippagan est aussi fermée.

Des avertissements de vents forts pouvant causer des dommages sont en vigueur dans la province. Les rafales peuvent atteindre 90 km/h dans le sud-est et 110 km/h dans le nord-est, indique Environnement Canada.

À lire aussi : Mauvais temps : les autorités recommandent la prudence sur les routes enneigées

Des restrictions sont en vigueur pour les véhicules à profil élevé, comme les semi-remorques, sur le pont de la Confédération en raison du vent.

Le service de traversier reliant Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, à Digby, en Nouvelle-Écosse, est également annulé pour la journée.

Les écoles du District scolaire francophone Nord-Est sont fermées, en raison de mauvaises conditions routières à la suite des chutes de neige et de pluie de mardi.

Les écoles du District scolaire anglophone Nord sont aussi fermées dans les régions de Campbellton, Bathurst, Dalhousie et Blackville. De plus, quelques autobus du District scolaire francophone Sud accusent du retard dans les régions de Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint-Jean.

Un accident mortel sur l'autoroute 2

Les mauvaises conditions routières sont à l'origine d'un accident qui a coûté la vie à une jeune femme, en fin d'après-midi mardi, sur la Transcanadienne à la hauteur de Havelock, près de Petitcodiac.

La femme de 33 ans s'était arrêtée pour prêter secours à un conducteur blessé lorsqu'elle a été heurtée par un camion de transport. Ce poids lourd a dérapé en essayant de s'éloigner de deux véhicules qui s'étaient arrêtés sur l'accotement près d'un camion de déménagement qui avait fait une sortie de route. La remorque du camion de transport a heurté la victime et un homme qui se trouvaient tous deux près des voitures immobilisées.

L'homme a été blessé grièvement, ainsi que le conducteur du camion qui a fait la sortie de route. Le conducteur du camion de transport n'a pas été blessé sérieusement.