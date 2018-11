Un texte de Philippe-Vincent Foisy, correspondant parlementaire et animateur du balado Mêlée politique

« Rappelons-nous que le commerce n’est pas un événement précis, ce n’est pas une journée, a affirmé le ministre Carr à la sortie de la rencontre. C’est un continuum de conversations. »

Le ministre Carr est également resté vague au sujet des demandes progressives faites par le Canada, comme celles qui touchent la lutte contre les changements climatiques, l’égalité homme-femme et le respect des droits de la personne. Ottawa pourrait-il faire des compromis à cet égard? Le ministre n’a pas voulu se mouiller.

« On s’est engagé à faire avancer les intérêts canadiens, a-t-il précisé. Ça veut dire que nous comprenons qu’il y a une diversification de ceux qui créent la richesse au travers de ces ententes. Les discussions de libre-échange permettront de bâtir des ponts, mais il faut traverser ces ponts. »

L’année dernière, lors de son voyage en Chine, Justin Trudeau avait aussi soutenu avoir fait « beaucoup de progrès ». Pourtant, il était revenu sans annoncer le début des négociations officielles, comme plusieurs s’y attendaient. Les deux pays continuent leurs « discussions exploratoires ».

Selon certains médias, les dirigeants chinois ont semblé agacés par la volonté de M. Trudeau de mettre les droits des femmes, des travailleurs et des peuples autochtones à l'ordre du jour.

Le travail avec le géant chinois se poursuit, les avancées se font toutefois par secteurs.

À cet égard, le ministre a rappelé qu’il s’était rendu plus tôt cette semaine en Chine et que « les deux pays ont convenu de travailler ensemble afin de doubler le commerce agricole d’ici 2025, de parvenir à des accords à court terme relativement à des secteurs prioritaires tels que l’agriculture et l’énergie. »

Le premier ministre Justin Trudeau discute avec la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et avec le président chilien Sebastian Pinera, avant de participer à un dîner de travail de l’ASEAN, à Singapour, le 14 novembre 2018. Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Une troisième rencontre annuelle

La rencontre bilatérale tenue à Singapour mercredi représente le troisième dialogue annuel des dirigeants.

Les caméras n’ont eu accès qu’à quelques minutes de la discussion qui a duré environ une heure. Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé lors de ses remarques publiques qu’ils continuaient leurs discussions « franches et ouvertes » à propos des liens entre nos deux peuples et « d'enjeux importants pour nos populations ».

Tourner la page

Le professeur de géopolitique au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal et codirecteur de l'Observatoire de l'Asie de l'Est, Éric Mottet, croit que le premier ministre devait saisir cette occasion « pour réparer les pots cassés ».

« Lors de sa visite l’année dernière, Justin Trudeau avait dit des choses qui auraient dû se dire en privé, et non sur la place publique, explique M. Mottet. C’est ce qui a vraiment irrité le gouvernement chinois lors de cette visite. »

La volonté du gouvernement Trudeau est peut-être de reprendre les discussions et de faire en sorte que le climat soit plus cordial et plus constructif. Éric Motter, professeur de géopolitique au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal

Selon M. Mottet, la Chine est un acteur incontournable, « c’est d’ores et déjà le deuxième partenaire économique du Canada et le potentiel reste très important sur le plan économique ».