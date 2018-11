Un texte de Patrick Henri

Une des critiques qui revenait souvent à l’endroit des Oilers depuis le début du calendrier était le manque de contribution des défenseurs en attaque.

En 17 rencontres, ceux-ci n’avaient touché la cible que trois fois au total.

Evan Bouchard, maintenant de retour avec les Knights de London, et Jason Garrison avaient marqué en supériorité numérique. Darnell Nurse avait compté à cinq contre cinq.

Face au Canadien, Matt Benning et Kris Russell ont inscrit leurs premiers de la saison, Darnell Nurse son deuxième. Les trois buts ont été marqués à forces égales.

Les équipes qui connaissent du succès peuvent compter sur des défenseurs qui s’inscrivent au pointage. Matt Benning, défenseur, Oilers

Nurse était très fier d’avoir contribué à la victoire en compagnie de Benning et Russell. C’est comme au football , a mentionné le défenseur de 23 ans, quand la défense marque un touché, elle augmente les chances de son équipe de gagner, c’est ce que nous avons fait ce soir.

L’histoire du match

Benning a ouvert le pointage tôt en première période, sur des aides de McDavid et de Leon Draisaitl.

Max Domi a répliqué moins de trois minutes plus tard, puis Draisaitl a redonné l’avance aux Oilers en fin de première période.

Andrew Shaw a créé l’égalité après 1:10 de jeu en deuxième, mais les Oilers ont répondu avec quatre buts. Drake Caggiula a d’abord redonné les devants aux hôtes, puis Ryan Nugent-Hopkins, Russell et Nurse ont augmenté l’avance d’Edmonton avec des buts au troisième tiers.

Le premier trio fait le travail

Réunis au sein du premier trio, en compagnie de Drake Caggiula, Connor McDavid et Leon Draisaitl ont inscrit chacun trois points.

Insatisfait de son rendement au cours des derniers matchs de l’équipe, le capitaine est resté longtemps sur la patinoire après l’entraînement lundi et a pris part à l’entraînement optionnel mardi matin, afin de parfaire certains aspects de son jeu.

Durant toute la soirée, McDavid a alimenté ses coéquipiers afin de créer des chances de marquer.

Leon aurait pu remporter le championnat de compteur ce soir, s’il avait marqué à chacune des occasions qu’il a eues. Todd McLellan

Draisaitl a touché deux fois le poteau et s'est fait voler un but certain par Anti Niemi.

Les Oilers ont bombardé Niemi de 43 lancers. Mikko Koskinen des Oilers a repoussé 27 des 29 tirs dirigés vers lui.

Les Flames seront les prochains adversaires des deux formations. Le Canadien sera au Saddeldome jeudi, alors que les Oilers seront à Calgary samedi, pour la première bataille de l’Alberta de la saison.