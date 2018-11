Dans cet hôtel suédois fondé en 1989, l’intérieur est réinventé chaque année. Les deux artistes sont l’une des 15 équipes choisies parmi 150 venues de 13 pays différents. Pour cette 29e édition de réinvention de l’hôtel, les deux artistes ont bien l’intention d’ajouter une touche canadienne.

« Le design de la chambre s'appelle Spruce Woods. On voulait faire une chambre qui tourne autour de ce qu’on aime le plus, explique Chris Pancoe. Une partie de notre plaisir c’est de profiter du grand air et du camping. L’épicéa a quelque chose de spécial pour nous. »

Une thématique que les deux artistes ont décidé d’appliquer au pied de la lettre. « Il y aura un canot pour tête de lit, des épicéas qui poussent tout autour, des aurores boréales au plafond, une fourgonnette et un feu de camp fait de glace qui seront éclairés », explique Jennie O’Keefe avec un grand sourire.

La chambre d'hôtel de Jennie O'keefe et Chris Pancoe veut rappeler les joies du camping. Photo : Jennie O'Keefe et Chris Pancoe

La décoration devrait plaire aux près des 50 000 visiteurs qu'accueille l’hôtel chaque année. La destination est notamment prisée des amoureux, car une cinquantaine de mariages y sont célébrés tous les ans.

Le couple d’artistes travaillera avec les designers en chef de la structure afin de parfaire leur œuvre, notamment les éclairages. Un projet de taille compte tenu du temps donné pour la réalisation.

« On part fin novembre. On a trois semaines pour monter la chambre », précise Jennie O’Keefe. Comme récompense, le couple pourra être le premier à tester la chambre.

Une aventure qui vient s’ajouter à un autre projet d’hiver pour ces deux artistes. Jennie O’Keefe et Chris Pancoe ont également eu le plaisir d’apprendre récemment que le design de leur cabane était l’un de ceux retenus pour le sentier d’hiver à la Fourche cette année.