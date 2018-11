Selon lui, une telle mesure pourrait permettre d’embellir la ville. Les vents et la vermine auraient la fâcheuse tendance de briser les sacs et d’éparpiller leur contenu dans le voisinage.

À un moment donné, après quatre ou cinq semaines que tu ramasses des papiers partout et que tu arrives dans ta rue et que ce n’est que des cochonneries, c’est un peu plate.

Il a proposé son idée mardi soir à la réunion du conseil municipal. Selon lui, la ville d’Edmundston a fait la transition il y a quelques années et ce fut concluant.