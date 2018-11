Ce manque à gagner est dû en grande partie à l’explosion des congés maladie au cours des trois dernières années et à l’augmentation du temps supplémentaire chez les employés.

Les sommes déboursées en assurances-salaires sont passées de 20 millions de dollars en 2015-2016 à 25 millions de dollars cette année. Il s’agit d’une hausse de 25 %.

C’est très préoccupant effectivement. Je vous dirais que c’est un phénomène qu’on observe depuis trois ans, depuis la fusion, la création du CIUSSS. Année après année, on observe une augmentation du taux d’absentéisme [...] On vit aussi comme réseau, une problématique de recrutement, la main-d’oeuvre est difficile à trouver dans les types d’emploi qui sont névralgiques dans les établissements de santé. On est en difficulté de remplacer ceux qui s’absentent , mentionne Pierre Ouellet, le directeur adjoint aux ressources humaines au CIUSSS.

La présidente régionale de la Fédération des infirmières, Julie Savard, espère que la conversion de 300 postes à temps plein prévue cette année aura pour effet d'améliorer les conditions de travail de ses membres et, du même coup, le recours aux congés de maladie.

Il y a une diminution du temps supplémentaire et une diminution de l’assurance salaire qui sont souhaitables de la part de l’organisation. Ça ne peut qu’être bénéfique s’ils ont vraiment une réelle volonté d’aller s’attaquer à ces deux problématiques majeures que nos professionnels en soins vivent jour le jour. Pour l’instant, on reste aux aguets , explique Julie Savard.

Le CIUSSS est le plus gros employeurs de la région avec plus de 10 000 employés.