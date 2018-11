Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Catherine Poisson et de Jean-François Deschênes

C'est ce que répond le ministère aux résultats préliminaires de l'analyse de Transports Canada, dévoilée lundi par la Coalition urgence port de Matane. L'étude indique que le quai commercial se détériore rapidement.

La fin utile du quai est prévue pour 2022, mais, selon cette analyse, la structure a déjà perdu la moitié de sa capacité portante.

L’expertise de Transports Canada sur l’état du port de Matane est toujours en cours. Le rapport complet doit être déposé cet automne.

Si l’étude de Transports Canada démontrait que la vie utile de ce quai devait se terminer plus tôt que prévu, le calendrier d’un projet de reconstruction devra être modifié et la mise en place d’un appel d’offres devancé. Extrait de la réponse de Transports Québec sur l'état du port de Matane

L'investissement nécessaire pour la mise aux normes du port varie entre 30 et 50 millions de dollars. Photo : Radio-Canada/Claude Côté

Le port de Matane fait partie d’une entente de cession conclue en août dernier entre Québec et Ottawa sur la cession de quatre ports de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Cette entente qui prendra effet le 1er avril 2020 était assortie d’une somme de 163 millions pour la réfection et l’entretien des infrastructures par le gouvernement du Québec.