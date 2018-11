Un texte de François Joly

La première initiative s'appelle le Centre de données du Système d'incident et de rapports de police. Depuis le mois de juin, les policiers de Morinville n’ont plus à remplir eux-mêmes de rapport après avoir répondu à un appel. Ils n’ont qu’à téléphoner au centre d’appel où des employés civils transcrivent les informations pertinentes dans le système informatique de la GRC.

« Je peux passer beaucoup plus de temps sur le terrain, explique le policier Lindon Green. Je peux mettre mon téléphone sur haut-parleur et continuer à surveiller les alentours. »

En moyenne, les policiers gagnent près de 30 minutes par rapport rédigé selon la GRC. Au total, à Morinville, les policiers ont passé 375 heures de moins à leurs bureaux grâce à ce nouveau système.

La province et les services de police espèrent ainsi pouvoir consacrer davantage de ressources à la lutte contre les crimes en milieu rural, qui ont connu une forte augmentation au cours des dernières années.

Kathleen Ganley espère que ces deux initiatives permettront de combattre la criminalité en milieu rural. Photo : Radio-Canada/François Joly

La seconde initiative consiste en un autre centre d'appel qui traite, depuis février, les appels non urgents provenant de toute la province. Ce sont des policiers qui répondent et décident s'il est nécessaire de déployer un agent sur le terrain. Certains des cas peuvent être réglés au téléphone et ne nécessitent pas la présence d’un policier sur place.

Ce système permet de libérer les agents de première ligne, qui n’ont plus besoin de passer autant de temps à répondre à des appels non prioritaires.

« Notre présence sur le terrain est importante et agit comme un moyen de dissuasion contre les criminels », ajoute le commandant par intérim de la Division K de la GRC, John Ferguson.

Selon la GRC, ce nouveau système a permis de remplacer l'équivalent du travail de neuf policiers.

Ces deux initiatives ont toutefois des allures de rattrapage. La GRC emploie déjà des systèmes similaires en Saskatchewan et au Manitoba. À Edmonton, le Service de Police a mis en place des mesures semblables il y a déjà plus de 10 ans.

Le président de l’Association de vigilance contre le crime de Red Deer et Lacombe, Ken Wigmore, croit que ces changements auront des effets positifs. Il souhaiterait toutefois que les tribunaux en fassent plus pour garder les criminels récidivistes derrière les barreaux. « Ce sont souvent les mêmes personnes qui commettent des vols, affirme-t-il. On les arrête, et après quelques jours, on les relâche à nouveau. »

Il croit toutefois que les policiers sont plus présents dans les régions rurales depuis quelques mois.