Un texte de Joane Bérubé

Une trentaine de personnes de la Mitis ont aussi participé à l'exercice mardi matin. Plus de 3000 emplois sont présentement disponibles en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, dont au moins 400 dans la seule MRC de Matane. Et, ajoute Rémi Massé, on parle ici des emplois affichés, on sait très bien qu'il y a bien des emplois qu'on affiche pas.

Le député souhaite que cette consultation permette de déterminer l'aide dont ont besoin les entreprises de la région pour recruter et retenir la main-d'œuvre. On veut entendre les particularités de notre région, mais aussi les solutions potentielles. On se rend compte que beaucoup d’entreprises fonctionnent en silo. De partager leurs enjeux et les pistes qu’elles ont trouvés, déjà, c’est une première démarche , commente le député.

Le député Rémi Massé a entrepris de consulter les entreprises de sa circonscription sur leurs besoins pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Photo : Radio-Canada

Le député avait choisi d’aborder quatre thèmes soit le recrutement et l’attractivité, l’immigration et le recrutement de travailleurs étrangers, le maintien ou le retour des personnes âgées sur le marché du travail et l’innovation.

Défi démographique

Le député considère que le déficit démographique de sa circonscription est un des aspects importants qui la distingue des autres circonscriptions du pays. On a, observe le député, un déficit de jeunesse malgré le fait que le cégep recrute beaucoup à l’étranger, mais souvent à cause d’une formation mal adaptée à la réalité du travail, les jeunes vont quitter la région.

Le corollaire de cet exode des jeunes est le nombre élevé de personnes âgées, mais ce sont plus qu’ailleurs des gens dont le revenu est moins élevé, relève Rémi Massé. Dans certaines MRC, dit-il, 50 % de nos personnes âgées vivent de la pension canadienne et du supplément de revenu garanti et ça, c’est 10 000 $ par année.

Ces gens sont fortement imposés lorsqu’ils travaillent à temps partiel, si bien que plusieurs renoncent à chercher ou à occuper un emploi. C’est un enjeu que je prends sur mes épaules. On a déjà commencé à en parler avec le ministre des Finances , indique Rémi Massé.

La consultation des entreprises de la Mitis a eu lieu mardi matin à Sainte-Flavie Photo : Radio-Canada

Le député s’est dit aussi surpris d’apprendre que des entreprises de la région paient un fort prix pour que des consultants les aident à faciliter l’immigration des travailleurs étrangers. Ça m’indique qu’il y a peut-être de la lourdeur administrative, qu’il faut peut-être simplifier la mécanique de l’immigration , relève le député.

Rémi Massé présentera le résultat de ses rencontres à différents ministres fédéraux responsables des finances, de l’immigration, du développement économique ou de l’innovation. C’est de prendre cette information et de travailler avec mes collègues à Ottawa pour influencer le développement des programmes ou soit en créer des particuliers pour la région , explique le député. On ne réglera pas tout, admet le politicien, mais il estime que déjà le partage de leurs initiatives entre entrepreneurs ouvre certaines perspectives.

Si cette rencontre n’avait servi qu’à pouvoir remettre les gens ensemble pour qu’ils puissent travailler de concert, c’est déjà bien. Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

La consultation du député se poursuivra à Amqui, mercredi, et à Carleton-sur-Mer, jeudi.