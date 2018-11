Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Les entreprises touristiques ont peur de perdre ce qui fait leur renommée : le fjord du Saguenay.

Elles s’inquiètent des répercussions des projets d'Arianne Phosphate, GNL Québec et Métaux BlackRock.

Quand on pense à un port qui va faire 20 étages de haut sur un demi-kilomètre de long. Tu te dis : "Ouin ça sera pas beau!" Ça, c'est épeurant des structures comme ça dans un lieu qui est beau et naturel , ajoute Catherine Parker de Voile Mercator.

La marina de L'Anse-Saint-Jean Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

Danger sur l’eau?

En ce moment, le tourisme est en plein essor au Saguenay. La région enchaîne les saisons touristiques record. À titre d’exemple, Fjord en kayak enregistre une augmentation de 22 % de sa clientèle. Ces touristes viennent d’ailleurs majoritairement pour profiter du fjord du Saguenay.

La propriétaire de l’entreprise déplore l’augmentation de l’achalandage maritime qui arrivera avec ces grands projets. Elle craint pour la sécurité des touristes.

On s'entend qu'avec 241 % d’augmentation de trafic maritime, il y a un danger, il y a un risque. Le kayakiste qui est sur l'eau n'est pas visible , explique l’une des propriétaires de Fjord en kayak, Myriam Savard.

La marina de l'Anse-Saint-Jean Photo : Radio-Canada/Mélissa Savoie-Soulières

Le milieu touristique veut être consulté

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme que plusieurs entreprises s'inquiètent des projets qui pourraient voir le jour dans le fjord du Saguenay. Sans se prononcer directement sur les projets de l'industrie lourde, l'organisation demande toutefois à ce que les promoteurs consultent le milieu touristique.

Il faut comprendre que l'industrie touristique, elle est là depuis longtemps et elle est là pour rester. Donc, si on parle de projets qui ont une durée de vie limitée dans le temps, on veut s'assurer que, quand le projet est terminé, si on veut que le terrain soit remis comme il était par le passé. Je pense que certains promoteurs ont cette vision-là de notre région, qu'ils ont ce respect-là de la région , précise la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord.

Certains promoteurs ont déjà approché le milieu touristique pour connaître ses inquiétudes. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean espère que ce genre de concertation se poursuivra.