Bruno Lemieux, professeur au département de littérature et communications du Cégep de Sherbrooke et cofondateur du Prix littéraire des collégiens, a conclu après mures réflexions que la contribution d’Amazon pouvait apporter un élan positif au Prix .

Bruno Lemieux, professeur au département de littérature et communications du Cégep de Sherbrooke et cofondateur du Prix littéraire des collégiens Photo : Radio-Canada

M. Lemieux souligne le contexte de financement difficile année après année pour justifier cette décision. D’ailleurs, Sylvie L. Bergeron, présidente du Conseil de la culture de l’Estrie, s’inquiète particulièrement du désengagement du gouvernement depuis quelques années en ce qui concerne le financement de la culture et des arts. Elle se désole que le Prix ait dû se tourner vers le privé faute de financement gouvernemental adéquat.

Ce qui fait fortement réagir le milieu littéraire, c’est la question éthique entourant ce partenariat avec Amazon. Alors que le milieu du livre québécois et, particulièrement les petites librairies, peinent à survivre, le géant de la vente de livres en ligne vient fragiliser davantage ce fragile écosystème.

Même si cette nouvelle association ne fait pas son bonheur, Anissa Laplante, professeure elle aussi au département de littérature et communications au Cégep de Sherbrooke, continuera de faire la promotion du Prix littéraire des collégiens. Toutefois, elle sensibilisera ses étudiants aux enjeux derrière les rabais offerts par les géants du web pour le milieu littéraire québécois.

Anissa Laplante, professeure elle aussi au département de littérature et communications au Cégep de Sherbrooke Photo : Radio-Canada