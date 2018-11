La Ville de Québec vient de lancer un appel d'offres pour des études géotechniques et environnementales. Au total, près de 400 forages doivent être réalisés sur un tracé d'une vingtaine de kilomètres qu'empruntera le réseau de transport en commun.

Une étape cruciale dans un projet de plus de 3 milliards de dollars.

La cause numéro 1 de dépassement de coûts dans tous les grands projets d'infrastructures, c'est la variabilité des conditions de site , prévient Denis Leboeuf, professeur de génie civil à l'Université Laval et spécialiste en géotechnique.

On se dépêche à construire, on se dépêche à tout faire et on vient étudier par après la nature des sols et du roc et c'est là que les problèmes sont rencontrés , a-t-il ajouté lors d'une entrevue avec Bruno Savard au Téléjournal Québec.

Une mauvaise connaissance des sols est la principale cause de dépassement de coûts dans les projets d'infrastructures, prévient Denis Leboeuf, professeur de génie civil à l'Université Laval et spécialiste en géotechnique. Photo : Radio-Canada

Il y a une constante en géologie et en géotechnique, c'est qu'on va toujours rencontrer des surprises et on va toujours rencontrer des problèmes. Denis Leboeuf, professeur de génie civil à l'Université Laval et spécialiste en géotechnique

Car trois types de reliefs différents se rencontrent à Québec : le nord se trouve dans le plateau laurentien caractérisé par son roc, la basse-ville est située dans les basses-terres du Saint-Laurent et la haute-ville repose sur le promontoire de Québec, avec son sol argileux de qualité diverse.

Les ingénieurs de la Ville vont rencontrer toutes sortes de conditions géologiques et ils doivent procéder avec soins pour bien connaître et bien cerner les différentes zones et les différents risques durant la construction , illustre M. Leboeuf.