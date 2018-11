Les propriétaires de garages s’arrachent les spécialistes dans tous les domaines touchant le changement de pneus saisonnier, de la logistique à l’installation, en passant par la distribution.

On engage environ 125 personnes dans le rush. Il m’en manque environ 35. On a engagé une compagnie de déménagement pour ramasser nos pneus. Il faut s’organiser avec les moyens du bord , explique Normand Lavoie, qui possède une dizaine de garages de part et d’autre de la rivière des Outaouais.

Comme dans d’autres secteurs, la main-d’œuvre se fait rare dans le domaine de la mécanique. Malgré leurs meilleurs efforts, les propriétaires de garage sont incapables de recruter assez de personnel pour répondre à leurs besoins.

À lire aussi : Les automobilistes de Gatineau devraient déjà avoir posé leurs pneus d'hiver, croit CAA-Québec

J’ai une annonce dans Le Droit, dans AutoJobs.ca, Facebook, le chômage; j’en ai partout, puis je ne trouve pas , raconte Pierre Drouin, qui gère une succursale de l'entreprise OK pneus. Là, la prochaine étape ce sera d’aller dans d’autres garages puis les voler, c’est la seule chose qu’on peut faire.

Même si la situation est complexe pour les acteurs de l'industrie à l’heure actuelle, l’arrivée de nouvelles technologies dans le secteur de l’automobile pourrait bien renverser la vapeur.

Je pense que c’est une industrie qui va, dans les cinq prochaines années, vivre d’énormes changements technologiques avec les autos électriques, hybrides, autonomes , croit le directeur général du Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie de l’automobile, Alain Prud’homme.

Avec les informations de Martin Robert