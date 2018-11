« Miley et Liam ont perdu leur maison dans les feux meurtriers en Californie, mais ils sont reconnaissants d’être en santé, avec leurs animaux de compagnie, écrit dans un communiqué un relationniste de Miley Cyrus. Leur communauté et leur État sont très importants pour eux et ils veulent faire leur contribution pour cet endroit qui a créé autant de magnifiques souvenirs pour eux et pour d’autres. »

Le couple espère que leur don à la Malibu Foundation permettra d’aider à « restaurer la magie de Malibu », peut-on lire dans le communiqué. Leur demeure était située dans cette ville du comté de Los Angeles où résident de nombreuses célébrités américaines.

« Les fonds seront utilisés pour les personnes en difficultés financières, les opérations de secours d’urgence, la reconstruction, la prévention des feux de forêt et pour accroître la résistance aux changements climatiques. »

D’importants feux de forêt font rage dans ce secteur du sud de la Californie depuis jeudi dernier, forçant des milliers de résidents à abandonner leurs maisons.