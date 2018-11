Dougald Lamont ne s’en cache pas, sa brochure éditée à plus de 7000 exemplaires n’est pas écrite dans un bon français. « La traduction a été faite dans mon bureau. C’est ma responsabilité », assume-t-il.

Il explique néanmoins que ses équipes manquaient de ressources, tant humaines que techniques, lors de la rédaction de la brochure.

« Ce qui était difficile, c’est qu’on n’avait pas de bureau, on n’avait pas d’employés. Ça fait seulement un peu plus d’un mois qu’on a notre bureau de circonscription à Saint-Boniface », justifie Dougald Lamont.

Il souligne qu’il ne s’agit là que d’une première initiative qui devra servir pour l’avenir. « On veut rassurer les gens de Saint-Boniface qu’on va corriger les erreurs et améliorer notre français » affirme le député.

La brochure billingue d'information du député Dougald Lamont contient plus d'une vingtaine de fautes de français, certaines basiques. Photo : Radio-Canada/Julien Sahuquillo

Cela passe selon lui par l’embauche de personnes dédiées à la traduction. Des compétences qui ne sont pour le moment pas assez représentées au sein de l’équipe.

« Nous avons des francophones en communication au Palais législatif, une à la circonscription, mais qui est plus francophone que bilingue. Il nous faut des compétences bilingues pour s’assurer qu’on n’ait pas de faute », insiste Dougald Lamont.

Le député explique qu’il a à cœur de représenter la francophonie, y compris au sein des sphères gouvernementales. « Je veux poser des questions et parler en français au Palais législatif, mais aussi communiquer en français dans les annonces publicitaires, dans les articles des journaux », assure-t-il.

Une situation qu’il juge complexe à réaliser pour le moment en raison des ressources financières disponibles. « On préférerait tout traduire, mais on a un budget limité au niveau législatif et au niveau de la circonscription », détaille-t-il.

Il ajoute néanmoins qu'il fait des demandes auprès du Palais législatif pour obtenir des ressources en traduction adaptées.

Plus qu’un simple mea culpa, Dougald Lamont se dit vouloir être à la hauteur de sa fonction. « Saint-Boniface, c’est très important comme capitale de la francophonie à l’ouest du Canada. Il y a aussi beaucoup d’autres communautés francophones à travers le Manitoba. C’est important pour moi de les représenter du mieux que je peux et d’avoir du respect pour la langue française », conclut-il.

Avec des informations de Geneviève Murchison