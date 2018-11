Un texte de Joane Bérubé



Le secrétaire parlementaire de la ministre Carolyn Bennett des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, y voit un « bon début ». Cette entente, dit-il, jette les bases d’un processus de coopération entre les Micsmacs de Listuguj et Pêches et Océans Canada qui ont des droits inhérents sur les pêches.

C’est une table de concertation qui sert à minimiser les conflits avec Pêches et Océans et le gouvernement canadien. Marc Miller, secrétaire parlementaire du ministère des Relations Couronne Autochtones et député de Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs