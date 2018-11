Un texte de Brigitte Dubé



L’organisme avait été forcé de déménager en 2016, à la suite de la fermeture du Pavillon de la Cité. Il avait même fallu déplacer temporairement la friperie en attendant de trouver un nouveau toit.

La directrice, Anny Sergerie, se dit enchantée de se retrouver dans des locaux trois fois plus vastes.

Nouveaux locaux pour Relais Santé pour accueillir les membres. Plusieurs autres salles ont été aménagées ainsi que des bureaux. Tous les accessoires proviennent de dons de la communauté. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Le déménagement, c'est une réussite autant pour la friperie que pour Relais Santé. Les membres se sentent chez eux. Ils sont dans leur maison maintenant qu'on a fait les rénovations. Anny Sergerie, directrice de Relais Santé

Quant à la friperie Le Grenier, qui représente une importante source de financement pour Relais Santé, elle dispose maintenant de vastes locaux. Mme Sergerie mentionne que des clients se déplacent de Gaspé, de Rimouski et même de la Côte-Nord pour acheter des vêtements usagés. Il y a même d’autres friperies qui viennent s’approvisionner. Finalement, on ne jette pas grand-chose , mentionne-t-elle.

La friperie Le Grenier dispose maintenant de locaux spacieux. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Anny Sergerie reconnaît que la saga du déménagement a eu un effet bénéfique : elle a gagné en visibilité dans les médias. Mais pour elle, le centre pour aînés n’est pas encore assez connu. Pour la majorité, Relais Santé, c’est une friperie alors que sa mission première, c’est de livrer des services aux aînés , insiste-t-elle.

Fondé en 1990, le centre comptre 120 membres. Il permet entre autres de briser l'isolement pour les aînés et les proches aidants. Diverses activités y sont offertes pour le maintien et le développement des habiletés fonctionnelles et sociales, tout cela pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.

La directrice dans la salle où les vêtements sont triés, nettoyés et réparés. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

La friperie a généré 130 000 $ en revenus bruts en 2017. Le budget global (incluant les revenus de la friperie) représente environ 250 000 $, selon la directrice. Le CISSS et APPUI Bas-Saint-Laurent sont les principales sources de financement. Une dizaine de personnes y travaillent, soutenues par une cinquantaine de bénévoles.

La directrice du Relais Santé, Anny Sergerie (en noir), entourée de son équipe Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Notre budget est suffisant pour fonctionner, mais pas pour développer. On veut offrir plus de services. Anny Sergerie, directrice de Relais Santé

On veut aller frapper aux portes des gens qui en ont besoin donc on va à la recherche de nouveau financement , ajoute Mme Sergerie.

Anny Sergerie mentionne qu’elle caresse un projet de récupération des textiles invendus. Des discussions sont en cours avec la MRC.