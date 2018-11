Un texte de Miguel Lachance

La municipalité a retenu les services d’une ingénieure et d’un consultant pour planifier la piste, qui doit relier la rue Regent et le boulevard Lasalle.

L’objectif de la rencontre, qui commencera vers 17 h 00, est de présenter le projet aux citoyens et de leur donner l’occasion de partager leur point de vue.

Une tournée optionnelle des infrastructures actuelles sur la rue Notre-Dame sera également proposée.

Le manque de pistes cyclables est dénoncé par plusieurs cyclistes depuis une dizaine d’années.

L’Union des cyclistes de Sudbury a aussi remarqué quelques problèmes de sécurité avec celles déjà existantes.

L’intersection du chemin du lac Ramsey et de la rue Paris serait particulièrement dangereuse, selon Rachelle Niemela, la présidente de l’Union des cyclistes de Sudbury.

Elle ajoute que pour que les gens prennent davantage l’habitude de prendre leur vélo, les intersections doivent être plus sécuritaires.