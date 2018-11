Un texte de Thomas Deshaies

Lors de notre visite, nous avons pu constater, en quelques minutes, la présence de coquerelles dans le bloc de 60 appartements. Un couple de retraités, Serge Trudel et Thérèse Lacroix, affirme que la situation est insoutenable, et ce, même si deux traitements dans l'ensemble du bloc ont été effectués en octobre.

Serge Trudel a été forcé de louer une remorque pour y entreposer ses effets personnels, afin d'éliminer les œufs des blattes. Lui et sa conjointe, qui a subi une opération au cœur récemment, sont contraints de manger tous leurs repas au restaurant, afin d'éviter d'aggraver leur état de santé. « On ne dort plus, affirme M. Trudel. Même si on voulait déménager, avec les meubles qu'on a, serons-nous acceptés? Est-ce qu'il va falloir tout jeter? On n'a pas du tout le portefeuille pour ça. »

À la minute que tu bouges quelque chose, il y en a une [coquerelle] qui décolle. Thérèse Lacroix

Plusieurs locataires de ce bloc soutiennent avoir des revenus modestes, rendant complexe une relocalisation dans un contexte de crise du logement.

Thérèse Lacroix et Serge Trudel ont sorti plusieurs meubles de leur logement afin d'éviter que les coquerelles puissent y pondre des oeufs. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Une intervention tardive?

Un autre couple, Joanie et Maxime, qui a un enfant en bas âge, a décidé de quitter son appartement puisque la santé de leur enfant était en jeu. « Le médecin m'a dit qu'on était obligé de quitter le logement à cause des insectes », affirme-t-elle.

Le couple, qui bénéficiait du programme de supplément au loyer (PSL) du gouvernement du Québec, n'avait qu'à payer un loyer qui correspond à 25 % de leurs revenus. Ils affirment que l'Office municipal d'habitation de Val-d'Or (OMH), qui gère ces appartements, est incapable de les reloger pour l'instant. Ils doivent être hébergés chez une connaissance. L'OMH n'avait pas retourné nos appels au moment de mettre en ligne cet article.

On est comme dans la rue. Joanie, mère d'une enfant de deux ans

Tout comme Serge et Thérèse, ce jeune couple se dit estomaqué de ne recevoir aucune aide. « Il n'y a presque pas de logements, puis on dirait qu'on n'a pas d'aide de personne, on est comme dans le néant, on ne sait pas où aller », déplore Joanie.

Joanie et Maxime ont un enfant en bas âge et doivent vivre dans ce logement insalubre. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Joanie prétend qu'elle et plusieurs autres locataires ont avisé le propriétaire de l'immeuble en juin, mais qu'il aura fallu l'intervention de la Ville de Val-d'Or et de la direction de la santé publique avant qu'il ne se décide à traiter le bâtiment dans son entièreté. Antérieurement, un traitement était effectué logement par logement.

Selon eux, jusqu'à 30 appartements seraient touchés, alors que plusieurs locataires préféreraient garder le silence par crainte de représailles de la part du propriétaire.

Le propriétaire se défend

Le propriétaire du bloc-appartements, Dominique Lemaire, de la Société immobilière S.I.D.L qui possède plusieurs autres blocs au Québec, prétend avoir pleinement assumé ses responsabilités. Il affirme avoir suivi les recommandations de la compagnie d'extermination et dément avoir tardé à procéder à un traitement dans l'ensemble du bâtiment, uniquement pour des questions d'économie d'argent.

La majorité des locataires sont bien contents de la façon dont on a agi, puis ceux qui font des revendications, on est prêt à voir ce qu'on peut faire pour les soulager. Dominique Lemaire, propriétaire du bloc Le Sommet

Il prétend avoir lui-même demandé l'intervention de la Ville dans le dossier. « On a contacté la Ville et on a demandé leur support », explique-t-il. Une affirmation que dément la Ville, qui serait plutôt intervenue à la demande de citoyens préoccupés.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, soutient toutefois que le propriétaire a fait preuve d'une bonne collaboration depuis que les autorités municipales ont été saisies du dossier. « Le propriétaire collabore d'une façon très ouverte, très concernée », affirme-t-il.

Compensation et mises en demeure

Parmi les locataires rencontrés, tous affirment n'avoir eu droit à aucun dédommagement ou alors à une relocalisation temporaire. Questionné à savoir si des compensations étaient envisagées, M. Lemaire n'a pas souhaité aborder le sujet. « Par respect pour eux, ça se fait entre eux et nous », tout en précisant toutefois qu'il demeure ouvert à des ententes à l'amiable ou à présenter les dossiers à la Régie du logement.

Une coquerelle capturée dans un piège posé par les locataires. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

M. Lemaire a envoyé au moins trois mises en demeure en lien avec cette problématique de coquerelles à des locataires et demandé à la Régie du logement de résilier leur bail. Il s'est ensuite désisté dans l'un des dossiers. Selon nos informations, plusieurs locataires ont envoyé ou enverront aussi des mises en demeure au propriétaire.

L'ALOCAT s'insurge

Le coordonnateur de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue (ALOCAT), Bruce Gervais, affirme que ce type de situation est de plus en plus courant et que de nombreux locataires n'osent pas se plaindre. « Les gens ont peur de se faire poursuivre ou sacrer dehors tout simplement », se désole-t-il.

Dans le cas des locataires qui bénéficient du PSL, ils se trouveraient dans une situation encore plus précaire, selon M. Gervais. « Ils ne peuvent pas profiter du formulaire d'abandon de logement puis aller ailleurs, car ils n'ont pas d'argent pour », s'insurge-t-il. M. Gervais demande à l'OMH d'agir, puisqu'il y a « une responsabilité partagée ».

Un enfant de deux ans qui vit dans les coquerelles, ça n'a aucun sens. Bruce Gervais, coordonnateur de L'ALOCAT

Tel que le précise la Régie du logement, le locateur doit procurer « la jouissance paisible du logement » aux locataires. Selon M. Gervais, le locataire devrait relocaliser les locataires d'ici à ce que la situation soit réglée. « Ils doivent être relogés aux frais du propriétaire, mais ce n'est pas ça qui se passe, les gens demeurent là », déplore-t-il.