Gordon Smith, 91 ans, vit à Hubbards en Nouvelle-Écosse. Ce militaire, qui montre avec fierté ses nombreuses médailles, s’implique dans l’effort de guerre dès l’âge de 14 ans, comme volontaire du groupe de défense civile au Royaume-Uni. J’ai transporté tant de blessés et de morts , dit-il, la voix brisée par l’émotion.

Gordon Smith est vétéran de la Marine royale britannique et des Forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada/CBC/Kayla Hounsell

Il s’enrôle dans la Marine royale britannique à l’âge de 17 ans et patrouille en mer du Nord durant la Seconde Guerre mondiale.

Après 1945, il émigre au Canada et est pompier dans l’Aviation royale canadienne pendant 18 ans. Après avoir quitté l’armée, il est bénévole dans la Légion canadienne pendant 20 ans.

Gordon Smith est citoyen canadien depuis 51 ans.

Le certificat d'enrôlement dans la Marine royale britannique de Gordon Henry Smith. Photo : Radio-Canada/CBC/Eric Woolliscroft

Selon sa petite-fille, Sabrina Smith, le ministère canadien des Anciens combattants refuse à M. Smith un lit à l’Édifice commémoratif des anciens combattants Camp Hill, à Halifax, parce que la majorité des places sont réservées à des vétérans canadiens de la guerre 1939-1945.

Or, Gordon Smith faisait partie d’une force alliée à ce moment. N’ayant rejoint les Forces armées canadiennes qu’après la guerre, le gouvernement fédéral ne le considère pas comme un ancien combattant canadien.

Pourtant, Gordon Smith a reçu une lettre et un certificat du gouvernement canadien, en remerciement pour ses gestes altruistes de service et de sacrifice lors de la Seconde Guerre mondiale, à la défense du Canada et de nos valeurs communes de liberté, de démocratie et de primauté de droit.

Ajoutant à la frustration de la famille, l’hôpital Camp Hill a présentement 29 lits vacants.

Il y a quelques années, l'ancien combattant Gordon Smith a reçu ce certificat du gouvernement canadien. Photo : Radio-Canada/CBC/Eric Woolliscroft

Au ministère des Anciens combattants, on explique que les vétérans des forces alliées qui vivent au Canada peuvent avoir accès à ces places seulement s’il n’y a pas d’autre endroit où il leur est possible de recevoir des soins.

En 2016, un ancien combattant de la Marine royale norvégienne vivant à Halifax, Petter Blindheim, s’était retrouvé dans la même situation. Sa situation avait été examinée par le ministère des Anciens combattants, qui avait décidé d’améliorer l’accès aux soins pour les vétérans des forces alliées.

Tous les lits assignés aux vétérans alliés sont présentement occupés à Camp Hill.

Gordon Smith n’est pas amer face à cette situation, car il est heureux d’être reconnu comme Canadien.

J’ai récemment été opéré pour un cancer, on m’a remplacé l’épaule droite, on m’a remplacé la hanche droite. Je sais que ma santé ne s’améliorera pas , dit l’homme de 91 ans.

Il aimerait néanmoins vivre le reste de ses jours dans un endroit où il se sentirait à l'aise, idéalement un centre de soins pour vétérans. Pour la camaraderie , dit-il. Parler à des gens qui ont vécu des expériences similaires. Pas pareilles, mais similaires aux vôtres. Avoir déjà quelque chose en commun.

Bernadette Jordan, la députée fédérale de South Shore—St. Margarets où habite le vétéran, dit être au courant de la situation de M. Smith et être en contact avec le bureau du ministre des Anciens combattants pour trouver une solution.

D'après un reportage de Kayla Hounsell, CBC