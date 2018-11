Si la demande est approuvée, le centre de prélèvement et le centre jeunesse situés au rez-de-chaussée de l'hôpital seraient déplacés dans de nouveaux locaux à proximité et les 32 nouvelles places seraient créées à cet endroit.

Pour Lise Gaudreau, le manque de place en CHSLD pour les aînés est criant à Magog. Sa mère, récemment décédée à l’âge de 98 ans, aurait, selon elle, mérité une place dans l’un de ces centres hospitaliers. Atteinte d’Alzheimer, chutant seule à plusieurs reprises, elle est demeurée dans sa résidence pour aînés privée jusqu’à son décès même si son cas demandait d’importants soins, et ce, malgré les demandes de sa fille pour obtenir une place en CHSLD.

Selon elle, le problème va au-delà du nombre de places disponibles, les critères d’admissibilité seraient irréalistes. On aurait refusé d’octroyer une place à sa mère parce qu’elle était suffisamment autonome, notamment parce qu’elle pouvait se rendre aux toilettes seule.

La présidente du comité des usagers Memphrémagog, Michèle Salvail, constate que les personnes en perte d’autonomie vivant dans des résidences privées se « retrouvent entre deux chaises ». Pour le comité des usagers, la solution passe par l’embauche de personnel rapidement pour offrir les services nécessaires à la population vieillissante.