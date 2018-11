I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell sera animé par Jimmy Kimmel et célèbrera la carrière et la vie du chanteur mort en mai 2017 à l’âge de 52 ans.

Les groupes Audioslave, Temple of the Dog et Ryan Adams participeront aussi au spectacle, ainsi que d’autres artistes qui seront annoncés plus tard.

La femme de Chris Cornell, Vicky, fait partie du comité d’organisation de l'événement.

Un nouvel album intitulé Chris Cornell et un coffret de quatre CD composés de morceaux inédits, en solo ou des reprises de ces trois différents groupes, seront également lancés ce vendredi.

Avec un registre et une puissance de voix remarquables, Chris Cornell figure parmi les grands noms de la musique grunge américaine, notamment de Seattle, ayant émergé dans les années 1990.