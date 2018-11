« Ces outils sont accessibles pour que les gens mettent des données sur les cartes Google : vous pouvez choisir des points, des territoires et des régions et les représenter avec des annotations très facilement, et préserver cette base de données pour que ce soit partagé avec n’importe qui », souligne John Kelly, gestionnaire des opérations chez Firelight Group.

Selon lui, les possibilités sont donc multiples pour les communautés autochtones qui pourraient ajouter à ces cartes, par exemple, des sites traditionnels de chasse et pêches, « également les sites culturels, les sites importants du point de vue des ancêtres, les sentiers qui existaient pendant des millénaires... »

L’organisme Firelight Group tient régulièrement des séminaires pour parler du potentiel de ces outils. « Ces séminaires attirent généralement de 200 à 300 participants, dit M. Kelly, dont la vaste majorité est des gens qui représentent les communautés autochtones qui viennent de partout au pays - d'Iqaluit à la pointe du sud de l'île de Vancouver. C’est une occasion pour les communautés de faire une démarche concrète dans la préservation des connaissances. »

Il souligne qu’utiliser les cartes de Google est une façon de garder une trace écrite permanente de ces informations préservées depuis des siècles par la tradition orale.

Ce n’est pas une question que ce n’est pas connu : les traditions orales sont très très bien préservées, depuis toujours, mais maintenant on peut les enregistrer et les préserver sur les cartes. John Kelly, gestionnaire des opérations chez Firelight Group

John Kelly ajoute qu’avoir ces informations accessibles au plus grand nombre peut aider à avoir un poids dans des enjeux de zonage et réglementation.

« Pour n’importe quel projet - par exemple une mine qui va s'installer - nous avons le droit d’aller chercher quels étaient les usages par les Autochtones de ces territoires : alors le fait qu’on préserve toutes ces données sur une carte accessible à la communauté fait en sorte que les communautés autochtones peuvent participer, avec leurs données, leurs savoirs et leurs connaissances, dans ces systèmes de réglementation que nous avons. »

L’organisme, qui travaille en partenariat avec Google pour cette initiative, a également monté des ateliers pour d’autres pays comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie. « C’est infini les demandes pour faire ces choses-là, parce qu’il y a des groupes autochtones qui ont les mêmes traditions orales partout dans le monde entier. »

Avec des informations de Louis-Philippe Leblanc