Un texte de René Landry

Un remorqueur est arrivé à Caraquet mardi après-midi pour amener le Lady Shippagan au chantier naval de Bas-Caraquet.

Le Lady Shippagan, un bateau long d'un peu plus de 38 mètres construit en 1971, a longtemps servi à pêcher la morue, notamment.

Dimanche, il s'est libéré de ses amarres au quai de Caraquet, alors que les vents étaient très forts. Il était à quai, inactif, depuis plusieurs années et son propriétaire, Roger Lanteigne, a tenté de le vendre, sans succès. Il est maintenant échoué, près de la côte, non loin du quai.

Roger Lanteigne, de Caraquet, propriétaire du Lady Shippagan Photo : Radio-Canada/René Landry

En mai dernier, une première tentative de l'installer sur la terre ferme, à Bas-Caraquet, a été vaine. Le bateau était trop lourd. Le propriétaire a donc enlevé des parties du bateau, dont sa cabine, pour l'alléger.

Roger Lanteigne se trouvait en Chine, par affaires, quand il a appris que son bateau avait pris le large.

Ils m'ont texté pour me dire que les câbles avaient cédé, raconte-t-il. Ce n'était pas sécuritaire. Ce qui devait arriver est arrivé.

Il y a une mésentente entre le propriétaire et les responsables du port de Caraquet depuis un certain temps, notamment au sujet des droits d'utilisation du quai. Roger Lanteigne estime que le Lady Shippagan aurait dû pouvoir être amarré à l'intérieur du quai, plutôt qu'à l'extérieur et ainsi être mieux protégé des intempéries.

Le Lady Shippagan, dans sa fâcheuse position, attire de nombreux curieux Photo : Radio-Canada/René Landry