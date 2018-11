Publié au Québec aux éditions Le Quartanier en 2017, le roman a trouvé sa place en France aussi, en janvier 2018. Il y est publié aux éditions Quidam.

« Je suis heureux, fier et ému de recevoir le prix France-Québec. Heureux de la rencontre de mon roman Taqawan avec les lecteurs et lectrices en France. Fier de défendre la littérature québécoise. Et ému de ce prix qui vient comme célébrer mon parcours personnel entre mon pays natal et mon pays d’adoption. Je vis en France et j’écris Québec », a réagi l’auteur lorsqu’il a appris sa victoire.

Né à Québec, Éric Plamondon a grandi à Donnacona, mais il habite Bordeaux depuis 21 ans. C’est l’amour qui l’a attiré dans cette région du vin. Alors qu’il enseignait à Toronto, il y a suivi une jeune Bordelaise et n’est jamais reparti. « La qualité de vie est agréable. En trois heures de voiture, on peut aller skier dans les Pyrénées », explique-t-il.

Ce prix, doté d’une bourse de 7500 $ (5000 €), lui sera remis en mars 2019 lors de l’ouverture du Salon du livre de Paris. Le lauréat effectuera une tournée en France au printemps.

Outre Taqawan, deux autres romans étaient en lice : De bois debout de Jean-François Caron (La Peuplade) et Johnny de Catherine Eve Groleau (Boréal).