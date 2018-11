Selon Bixi Montréal, plus de 5,3 millions de déplacements ont été enregistrés au cours de la dixième saison de ce service de vélo-partage, dont la saison doit prendre fin officiellement jeudi soir à minuit.

La présidente de l'organisme, Marie Elaine Farley, a attribué la vitalité de ce service au cours des dernières années à la bonification de l'expérience client et à l'innovation continue.

Mme Farley a notamment cité les projets pilotes de vélos électriques et de Bixi laser (un système d’éclairage qui permet aux usagers d’être plus visibles), les nouvelles tarifications et le déploiement d'un système de paiement Opus liant le transport en commun et le vélo-partage.

La Ville de Montréal a annoncé au mois d'août que le réseau Bixi allait s'agrandir l'an prochain.

Selon la mairesse Valérie Plante, l'ajout de mille nouveaux vélos en libre-service et la mise en place de 60 nouvelles stations permettront à Bixi d'être encore plus présent sur le territoire montréalais.

De plus, des investissements de 15 millions de dollars devraient permettre la mise en chantier de 48 projets de développement de voies cyclables et la mise à niveau du réseau existant.

Le service sera déployé dans cinq nouveaux arrondissements, soit ceux de Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard.