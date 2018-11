Selon les statistiques dévoilées par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, 74 % des entreprises se disent extrêmement ou très satisfaites de la saison touristique qui s’est terminée au début de l’automne.

La région enregistre ainsi une troisième année record consécutive.

Notamment, la clientèle internationale est de plus en plus importante dans la région pendant les vacances. Plus de 90 % de ces voyageurs proviennent de l’Europe.

Au total, 72 % des attraits touristiques et des services d'hébergement notent un achalandage stable ou en augmentation. Le deux tiers d’entre eux ont même enregistré une augmentation de plus de 10 %.

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean explique ses bons résultats par sa campagne promotionnelle et l’offre diversifiée de la région.