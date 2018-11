Cette somme servira à financer, entre autres, un documentaire sur la communauté diffusé partout dans le monde, la restauration de certains hôtels et le départ de croisières vers des régions arctiques.

Le montant provient d'un fond de 7,3 millions de dollars annoncé en septembre, visant à aider la communauté de Churchill à se relever après l'interruption du service de train pendant 17 mois.

« La communauté est très créative, elle a beaucoup d'énergie. Clairement, elle a été affectée par le fait d'être déconnectée pendant un certain temps », a indiqué la ministre Joly.

« Je pense que les gens se rendent compte que c'était non seulement un secteur économique qui donnait beaucoup d'emplois à des gens ici, mais qui avait énormément de potentiel et ils veulent développer encore plus ce potentiel-là. Et donc maintenant, le moment est tout choisi pour justement faire ces investissements-là. »

Les ours polaires attirent de nombreux touristes chaque année à Churchill, dans le nord du Manitoba. Photo : Jamie D'Souza

En septembre dernier, le gouvernement canadien avait déjà annoncé le versement de 117 millions de dollars à l'entreprise Arctic Gateway Group pour la relance du chemin de fer Hudson Bay Railway Company. Le premier ministre Justin Trudeau s'est ensuite rendu au début du mois pour officialiser la reprise des activités ferroviaires.

Ce n'est pas la première fois que le potentiel touristique de la province est mis en avant. Plus tôt cet automne, l'éditeur du guide de voyage Lonely Planet a désigné le Manitoba comme l'une des 10 destinations à voir dans le monde en 2019.