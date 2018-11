Avec les informations de Jocelyn Corbeil

C'est la minière Ressources Falco qui a financé le projet, en retour de l'acquisition du pavillon Quémont de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, afin d'y installer ses bureaux administratifs.

Les dirigeants de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et de Ressources Falco ont procédé à la coupure de ruban protocolaire. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Les nouveaux locaux très lumineux sont d'une superficie de plus de 7000 mètres carrés.

C'est une belle réussite. D'abord, il faut le mentionner, c'est une entreprise locale qui a construit l'école. Les professionnels, les architectes, les ingénieurs, l'ensemble des employés ont été essentiellement des entrepreneurs de la région. On a bien servi la collectivité, incluant la commission scolaire, et on veut créer une belle plateforme pour la formation professionnelle, qui aura un très grand besoin, pour l'industrie en général, mais aussi pour Falco , explique le président de la société Ressources Falco, Luc Lessard.

L'inauguration officielle du complexe La Source - Polymétier a eu lieu le 13 novembre. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Le directeur du centre Polymétier de Rouyn-Noranda, Stéphane Royer, est fier du travail de son équipe pour la réalisation de ce projet.

Quand arrive un projet comme ça d'envergure, qu'il faut délocaliser ça, faire ça à l'intérieur d'un an, un projet de 22,5 millions à la vitesse de l'éducation, tout le monde n'y croyait pas. Il a fallu mettre les bouchées doubles, travailler les soirs et les fins de semaine, noliser les équipes. On a dépensé de l'énergie en s'il-vous-plaît, donc de voir qu'on est rentrés, que les élèves sont contents, de bonne humeur, les infrastructures sont là et de voir le résultat dans le visage d'un de mes élèves, c'est vraiment ma victoire à moi aujourd'hui , témoigne-t-il.

Les étudiants bénéficieront d'ateliers beaucoup plus adaptés à leurs besoins. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Ces nouveaux locaux devraient aussi permettre d'accroître l'offre de services présentée aux entreprises pour la formation continue.