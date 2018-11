Cette contribution financière a pour but de lutter contre la crise des opioïdes qui sévit à travers le pays. Les deux paliers gouvernementaux ont signé une entente bilatérale en lien avec le Fonds de traitement d’urgence du fédéral.

« Cette entente bilatérale facilitera et accroîtra l'accès à des services de traitement essentiels dans la province afin d'aider les personnes aux prises avec un trouble de consommation de substances », a fait part Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé.

Absente à la conférence de presse, cette dernière était représentée par son collègue Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Prévenir et guérir

Les gouvernements jugent que la prévention des surdoses « demeure essentielle », mais qu’il l’est tout autant de prêter main-forte aux personnes souffrant de troubles de consommation de substances afin de leur offrir un traitement pour que celles-ci retrouvent un mode de vie plus sain.

L’argent du fédéral sera utilisé, entre autres, pour soutenir des initiatives ayant pour but de recruter et de former davantage de professionnels de la santé à fournir des traitements de substitution aux opiacés.

Ce montant s’ajoute aux 7,4 millions de dollars préalablement investis par la Saskatchewan pour l’amélioration de l’accès à ces thérapies.

Ralph Goodale (à droite) s'est chargé de faire l'annonce en l'absence de sa collègue Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé. Photo : Radio-Canada/Yessica Chavez

« Nous croyons qu’un seul décès relié aux opioïdes en est un de trop. Notre gouvernement est passé à l'action face à cet enjeu », d’ajouter Jim Reiter, ministre de la Santé de la Saskatchewan, qui estime que la province a déjà fait du « bon travail » à ce sujet.

Le ministre Ralph Goodale a également annoncé un investissement de 1,1 million de dollars sur trois ans pour aider les enfants autochtones atteints du syndrome d’alcoolisation fœtale. Le programme à cet effet sera dirigé par le Saskatchewan Prevention Institute.