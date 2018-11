Ces enseignes ont été installées à plusieurs intersections aux abords des quartiers Côte-de-Sable et Somerset. Il s’agit de panneaux « portes d’entrée », puisqu’ils sont affichés uniquement à l’entrée de certains secteurs.

En entrant dans un quartier où sont installés des panneaux de limitation de vitesse de " secteur ", les automobilistes devront savoir qu’un abaissement de la limite de vitesse est en vigueur dans toutes les rues de ce quartier , peut-on lire sur le site Internet de la Ville d’Ottawa.

À lire aussi : Des obstacles persistent pour diminuer les limites de vitesse dans les rues d’Ottawa

Auparavant, les enseignes indiquant une limite inférieure à 50 km/h devaient être installées à tous les 300 mètres sur toutes les rues touchées.

La Municipalité souhaite abaisser la limite de vitesse d’abord pour des raisons de sécurité. Suite à des études et des statistiques, on a vu que lorsqu’il y a des piétons ou des cyclistes qui sont happés par de véhicules à moins de 50 km/h, la chance de survie est beaucoup plus grande explique la porte-parole du Service de police d’Ottawa , Amy Gagnon.

Ottawa souhaite installer de tels panneaux sur l’ensemble de son territoire au coût de 1,5 million de dollars. Selon la Ville, la mise en place de cette signalisation dans « de nombreux autres secteurs » devrait être terminée d’ici la fin de 2019.

Les policiers auront les automobilistes à l’œil, mais ils feront quand même preuve de tolérance pour permettre l’adaptation au nouvel affichage en misant sur l’éducation auprès des conducteurs pris en défaut.