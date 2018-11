Bien qu’une dizaine de mesures d’atténuation soient proposées, dont une passerelle entre le site et la station de métro De La Savane, les retards entre 17 h et 19 h seraient de :

20 à 30 minutes sur l’A-40 entre le boulevard Cavendish et l’échangeur des Laurentides;

10 à 15 minutes sur le tronçon qui joint l’A-520 à l’A-40 entre le boulevard Cavendish et l’échangeur des Laurentides;

15 à 25 minutes sur le tronçon qui réunit l’A-520 et l’autoroute Décarie entre le boulevard Cavendish et la rue Jean-Talon.

Le Royalmount sera construit à l'angle des autoroutes 40 et 15. Photo : Google Earth

Rivalité commerciale

Le pôle commercial regroupera hôtels, commerces, bureaux, restaurants et lieux de divertissement sur 300000 mètres carrés. Il attirera chaque année quelque 25 à 35 millions de visiteurs, estime le promoteur Carbonleo.

Cette affluence fera concurrence aux commerces environnants, indique l'étude d'impact.

L’érosion des ventes irait de 5 à 15 %, selon les secteurs, et toucherait surtout des centres commerciaux voisins comme le Centre Rockland, la Place Vertu, le Marché Central et le mégacentre Blue Bonnets.

Le complexe rivaliserait aussi avec le centre-ville pour attirer des clients des villes de Westmount et de Mont-Royal, ainsi que des arrondissements de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce et de Ville-Marie.

Le projet estimé à 2 milliards de dollars générera toutefois des revenus nets annuels de 25,8 millions de dollars pour la Ville de Montréal et de 25,5 millions pour celle de Mont-Royal.

Pertinence d’un volet résidentiel

L’étude d’impact se penche aussi sur la pertinence d’intégrer un volet résidentiel au projet.

Des gens seraient certainement intéressés à s’établir au Royalmount, à titre de locataires ou d’acheteurs, estime-t-on.

On souligne toutefois que les infrastructures de transport qui connectent le secteur au centre-ville l’isolent aussi du milieu environnant. De plus, « la proximité des réseaux de transport routier et ferroviaire présente des nuisances importantes, notamment en matière de bruit et de qualité de l’air ».

Par ailleurs, « le secteur est entouré d’entreprises industrielles dont certaines présentent des risques documentés pour la population environnante ».

Le complexe sera aménagé sur le territoire de la Ville de Mont-Royal, qui est responsable de la délivrance des permis. L'ouverture du site est prévue à l'été 2022.