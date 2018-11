Un grand nombre de jeunes à St. Thomas-Elgin font face à l'itinérance , soutient Lindsay Rice, la directrice des services communautaires du YWCA local.

Selon elle, les recherches ont même démontré que le besoin de prise en charge des jeunes de la région était beaucoup plus élevé que celui de la moyenne provinciale.

Avec un taux de vacance de 0,7 %, il est très difficile de trouver des logements sûrs et abordables, en particulier pour les jeunes , explique-t-elle.

C'est pourquoi il a fallu travailler conjointement pour faire face au problème. Depuis trois ans, divers acteurs de la communauté, notamment le YWCA, l'Association canadienne pour la santé mentale et l'Armée du Salut, travaillent ainsi de concert pour contrer le phénomène.

C'est l'une des choses géniales de notre communauté [...] tous les agents du système sont intégrés pour éradiquer le problème , indique Mme Rice.

Préserver les liens familiaux

L’un des objectifs du programme est de garder les jeunes plus près de chez eux afin de faciliter la réintégration familiale, mais aussi de préserver les liens avec des amis et d’avoir accès à des soutiens dans la communauté.

Souvent, un professionnel est nécessaire pour aider lors de la médiation et pour fournir des compétences et des outils aux jeunes et aux parents afin qu'ils puissent réussir la réunification familiale , note Mme Rice.

L'approche a porté ses fruits puisque, selon un rapport des services d'aide sociale de la Municipalité, en trois ans, 82 % des jeunes sans-abri pris en charge dans le cadre de ce nouveau protocole se sont réinsérés avec succès dans un logement stable, chez leurs parents ou chez des proches.

Mme Rice explique qu'il est d'autant plus important d'aider ces jeunes pendant qu'ils sont encore à St. Thomas et dans le comté d'Elgin, de plus petits milieux.

Si nous ne stoppons pas l'itinérance rurale, souvent, ces jeunes migrent vers de grands centres urbains, où leur qualité de vie se détériore encore plus. Lindsay Rice, directrice des services communautaires du YWCA de St. Thomas

Environ 20 % de la population itinérante du comté de St. Thomas-Elgin est âgée de 16 à 24 ans, soit 220 jeunes.