Power Solutions produit des batteries pour les constructeurs automobiles, de même que pour les distributeurs et les détaillants du marché secondaire du monde entier. Ces batteries sont utilisées dans la plupart des véhicules automobiles, y compris dans les modèles hybrides et électriques.

Brookfield et la Caisse affirment que Power Solutions est « bien positionnée pour profiter de la croissance de la demande de batteries à la fine pointe pour tous les groupes motopropulseurs, y compris les véhicules électriques ».

La transaction sera financée par environ 3 milliards $US de capitaux propres et d'environ 10,2 milliards $US de dette à long terme.

Brookfield Business Partners est une société de services aux entreprises et de produits industriels. La CDPQ est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics.