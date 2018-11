Un texte de Hugo Prévost

Dans sa missive adressée à l'époque à Gaétan Barrette, alors ministre de la Santé, la ministre Ginette Petitpas Taylor affirme que la loi régissant l'octroi de soins de santé au pays, la Loi canadienne sur la santé, vise entre autres à « assurer aux Canadiens et Canadiennes un accès aux soins médicalement nécessaires selon leurs besoins en santé et non de leur capacité ou de leur volonté de payer ».

Par cette nouvelle directive, dont TVA Nouvelles avait d'abord révélé l'existence, Ottawa souhaite mettre fin à un système à deux vitesses, où les examens médicaux nécessaires peuvent être effectués plus rapidement si le patient consent à délier les cordons de la bourse.

La ministre précise toutefois que la demande effectuée auprès des provinces ne vise pas à faire cesser les prestations de soins au privé; dorénavant, ces soins devront être remboursés par le régime public. Si Québec – ou une autre province – refuse de se conformer aux exigences d'Ottawa, les montants déboursés seront déduits des transferts fédéraux en santé.

En cas de respect de la nouvelle structure de fonctionnement, toutefois, le fédéral s'engage à dédommager les gouvernements provinciaux.

Cette nouvelle pomme de discorde entre le fédéral et le provincial n'est pas sans rappeler le dossier des frais accessoires. Là encore, Ottawa avait forcé Québec à abolir des montants supplémentaires facturés aux patients.

Une situation qui, semble-t-il, serait en partie réglée; en début d'année, un comité de lutte en santé indiquait que ces frais accessoires s'étaient partiellement transformés en tarifs administratifs.

Peu de réactions

Au Québec, que ce soit du côté du gouvernement Legault, du Parti libéral, ou encore des différentes fédérations de médecins, on se tient coi.

Le ministère de la Santé a annoncé qu'il ne réagirait pas aujourd'hui à cette nouvelle, pas même par voie de communiqué. La ministre caquiste Danielle McCann, qui a hérité du dossier de son prédécesseur Gaétan Barrette, n'accorde pas d'entrevues.

Impossible, pour l'instant, d'obtenir une estimation des montants en jeu.

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a brièvement réagi sur Twitter en dénonçant un « double problème ». « La tolérance [du Parti libéral du Québec] envers la santé à deux vitesses amène Ottawa à s'ingérer au Québec... J'espère que [le gouvernement de la Coalition avenir Québec] agira pour garantir des services de santé accessibles pour tous », a-t-il écrit.

Avec les informations de Véronique Prince