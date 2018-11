Le mauvais temps entraîne aussi la fermeture des écoles anglophones dans le nord-ouest.

Environnement Canada prévoit des accumulations de 15 à 20 centimètres de neige dans cette région, où la neige a commencé à tomber mardi matin. Elle doit se propager vers l'est en cours de journée et persister jusqu'à mardi soir. Elle pourrait être mêlée de pluie à l'est du mont Carleton en soirée.

Dans les régions de Restigouche et de Chaleur, une vingtaine de centimètres de neige sont attendus d'ici la fin des précipitations, en fin de soirée. Dans la Péninsule acadienne, la neige sera mêlée de pluie tard mardi après-midi. Des accumulations d'une dizaine de centimètres de neige sont à prévoir.

La neige tombe à Edmundston mardi matin. Photo : Radio-Canada/Bernard Lebel

Dans le sud, les précipitations commenceront en mi-journée sous forme de neige et se changeront en pluie en après-midi, avec un risque de pluie verglaçante.

Ces précipitations seront suivies d'un autre épisode de vents très forts de l'ouest, mercredi, et d'une chute des températures. Des avertissements de vent sont d'ailleurs en vigueur pour tout le nord-est de la province et le Restigouche. Les vents pourraient souffler en rafales de 100 km/h dans le sillage de la neige et de la pluie.

Le mercure descendra par ailleurs à -12 °C cette nuit dans le nord du Nouveau-Brunswick, à l'exception de la Péninsule acadienne où il fera -4 °C. Le refroidissement éolien sera de -23 dans le nord-ouest, et de -21 à Campbellton et à Bathurst au cours de la nuit. Il fera également très froid dans les autres régions du Nouveau-Brunswick, quoique un peu moins.

Les températures demeureront froides au cours de la journée de mercredi, avec des maximums qui ne dépasseront pas -5 °C dans le sud et dans la Péninsule acadienne et -8 °C dans les autres régions du nord.