Habou, futur ministre du Niger, découvre la Gaspésie

Habou Salamou Galadima a étudié deux années à l'UQAR où il a obtenu sa maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. Son parcours académique et son expérience ministérielle lui permettent d'envisager un développement de carrière vers un poste de ministre dans son pays, le Niger.

Une chronique de Jean-Pierre Perouma

Au Niger, Habou Salamou Galadima exerce la fonction de directeur des ressources humaines du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il retournera bientôt dans son pays. Avant de repartir, il découvre pour la première fois la Gaspésie.

Le Niger c’est un pays à moitié désertique […] La Gaspésie tout est forêt, c’est magnifique. Habou Salamou Galadima

À quelques jours de son départ, il livre ses réflexions sur le Québec.

La nature, les forêts, les rivières et le fleuve Saint-Laurent sont autant d’attraits aux yeux d’Habou. La faune et la flore gaspésienne ont touché le cœur de ce fils du désert. Mais au-delà des attraits naturels, il aborde aussi des sujets de gestion; la rareté de la main-d’œuvre et l’accueil de nouveaux arrivants.

La rareté de main-d’œuvre

Dans ses études à l’UQAR, Habou a étudié la rareté de la main-d’œuvre dans les régions du Québec. Il a véritablement constaté cette pénurie lors de sa tournée gaspésienne.

Il a aussi constaté que les régions sont favorables à l’installation de personnes issues de la diversité. Les régions ont donc des besoins de main-d’œuvre que le Niger serait à même d’aider à combler. D’autant plus que la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent regorgent, selon Habou, de tous les éléments qui permettront à l’homme de se combler […] partout dans le monde c’est ce que les humains cherchent, la qualité de la vie.

Selon Habou, le Niger possède une population jeune, francophone pouvant travailler rapidement en région. Par exemple, des jeunes soudeurs-monteurs qui ont déjà une formation adéquate.

Je suis en processus de prendre contact avec des établissements pour faire venir de jeunes nigériens [pour] étudier ici. Habou Salamou Galadima

Cependant, Habou constate qu'il n'y a pas assez de moyens mis dans l’accueil des nouveaux arrivants pour les retenir.

Il déplore que la majorité des jeunes diplômés internationaux de l’UQAR ne demeurent pas au Québec et particulièrement dans les régions. Il attribue cette particularité au fait qu’il n’existe pas de véritable politique d’attraction de la main-d’œuvre. Il estime que 95% des jeunes étudiants africains quittent la région du Bas-Saint-Laurent pour les grands centres urbains. [NDLR Le Québec s'est doté d'un plan stratégique 2016-2021 ]

Pour remédier à ces départs, il faudrait que les postes ouverts soient mieux publicisés ainsi que les dispositifs existants pour accueillir les immigrants.

Il faut mettre en place un véritable programme d’attraction de ces jeunes pour venir s’installer et travailler. Habou Salamou Galadima

Les jeunes diplômés disposent déjà une expérience québécoise acquise grâce au cursus académique et le travail à temps partiel qu'ils font pendant leurs études. Mais l’enjeu de la rétention est toujours présent.

La rétention des jeunes immigrants

Selon Habou, il est important de faire sa place.

S’intégrer au Québec, c’est facile et difficile. Habou Salamou Galadima

Habou encourage donc les immigrants à aller vers les autres, mais aussi que le pays d’accueil sache s’ouvrir à l'interculturalité.

Il le sait par expérience, lui qui a passé ses trois premiers jours au Québec enfermé dans sa chambre. C’est en étant entouré et par les rencontres avec les Québécois qu’il sait que l’inclusion est possible.

Avec un peu d’ingéniosité, on peut faire beaucoup de choses pour se réaliser soi-même et faire avancer la région Habou Salamou Galadima

L'immigration en région est devenue une voie incontournable, actuellement, pour pallier le besoin de main-d'œuvre. Comme le souligne Habou Salamou Galadima, les immigrants, comme ceux qui habitent les régions d'accueil, ont à y gagner à condition que chacun soit prêt à s'engager dans un projet commun de développement socio-économique.