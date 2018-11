Un texte de Jérôme Labbé

« L’échéancier à respecter pour la tenue d’une consultation publique avant Noël était trop serré avec l’élection du nouveau gouvernement provincial », reconnaît Geneviève Jutras, attachée de presse de la mairesse.

« Des discussions ont rapidement eu lieu entre la Ville et le gouvernement pour confirmer les orientations en matière de transport dans le secteur, toutefois le nouveau gouvernement devait prendre le temps de passer les projets devant ses instances, ce qui a ralenti de quelques semaines le dépôt des documents », ajoute-t-elle.

Au cabinet de Chantal Rouleau, nommée ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole le mois dernier, on affirme pourtant qu’il n’y a pas eu de discussions portant spécifiquement sur le secteur visé par la consultation publique entre le gouvernement et l’administration montréalaise.

La seule rencontre entre la mairesse et la ministre depuis l'élection de celle-ci a eu lieu en marge de la première visite du premier ministre François Legault à l'hôtel de ville de Montréal, le 26 octobre dernier, indique-t-on. Les conversations, d'ordre général, concernaient plutôt les projets phares de la CAQ pour l'est de l'île, comme la modernisation du boulevard Notre-Dame, le tramway de l'Est, la décontamination de terrains à l'est du boulevard Pie-IX et le prolongement de la ligne bleue du métro.

La création d'un comité de travail conjoint pour l'est de Montréal a été annoncée après la rencontre, mais « la définition de cette vision commune est en train de se faire », explique Simon-Robert Chartrand, chef de cabinet adjoint de Chantal Rouleau.

Pendant ce temps, l'énoncé de base dont aurait besoin l'OCPM pour déclencher la consultation se fait toujours attendre. Celle-ci devait pourtant s'amorcer en septembre dernier, selon les documents mis en ligne sur le site de l'Office.

Ce retard « ne remet aucunement en cause la consultation », assure Geneviève Jutras, qui promet la communication du nouvel échéancier sous peu.

Il demeure cependant improbable que l'OCPM puisse entreprendre l'exercice d'ici la fin de 2018, d'autant plus que six autres consultations publiques sont en cours en ce moment, d'après son site web.

Un vaste exercice

Les travaux de l'OCPM doivent porter sur l'avenir du secteur industriel circonscrit par l’avenue Souligny (au nord), les installations du port de Montréal (au sud), le quartier Viauville (à l'ouest) et l’autoroute 25 (à l'est).

Le secteur qui fera l'objet d'une consultation publique est situé au nord du port de Montréal, entre le quartier Viauville, à l'ouest, et l'autoroute 25, à l'est. Photo : Ville de Montréal

Ce secteur fait l'objet depuis longtemps d'un vaste projet de revitalisation, anciennement connu sous le nom de « Cité de la logistique ».

Or, l'administration Plante a donné un coup de barre à ce projet après son arrivée au pouvoir, souhaitant faire plus de place aux citoyens qui habitent les quartiers limitrophes, et qui craignent d'être incommodés par une recrudescence des activités industrielles.

La consultation portera notamment sur le prolongement de l'avenue Souligny et du boulevard de l'Assomption jusqu'à la rue Notre-Dame Est.

Cette nouvelle voie d'accès, dont l'aménagement a été confirmé par le gouvernement fédéral et la Ville de Montréal en mai dernier, permettra notamment aux camions de circuler plus facilement entre l'autoroute 25 et le port de Montréal.

La Ville souhaite néanmoins que l’expérience soit aussi agréable pour les piétons et les cyclistes. Ainsi, le programme triennal d'immobilisation (PTI) 2019-2021, rendu public la semaine dernière en même temps que le budget, prévoit « l'aménagement de trottoirs et d'une piste cyclable le long du boulevard », « la création d'une nouvelle intersection à la hauteur du prolongement de Souligny » et « la réalisation du tronçon manquant de la piste cyclable Souligny ». Un peu moins de 30 millions de dollars sera consacré à ce projet, dont 8 millions d'ici 2021.

Le prolongement de la piste cyclable Souligny, qui rejoindra celle qui sera aménagée le long du boulevard de l'Assomption puis celle de la rue Notre-Dame Est, permettrait aux cyclistes de l'est de la ville de se rendre plus facilement au centre-ville, et vice-versa.

Le projet prévoit par ailleurs la construction d'un viaduc au-dessus du boulevard Notre-Dame Est pour permettre aux camions d'entrer et sortir plus aisément du port de Montréal. Or, la députée néo-démocrate d'Hochelaga, Marjolaine Boutin-Sweet, s'oppose à la construction de ce viaduc, faisant valoir que ce dernier serait situé à moins de 100 mètres du quartier résidentiel de Viauville et du centre de soins prolongé Grace Dart. « Il y a une vive préoccupation de la part de la population riveraine concernant les effets négatifs environnementaux et de la pollution par le bruit », écrit-elle dans une pétition mise en ligne sur son site Internet.

Le secteur visé par la consultation inclut aussi un important terrain contaminé par l’ancienne fonderie Canadian Steel. Ce terrain a été racheté en 2016 par l'entreprise Ray-Mont Logistics, qui souhaiterait y installer une plateforme de transbordement de céréales et de légumineuses. Or, ce projet fait actuellement l'objet d'un litige juridique entre la Ville et l'entreprise, qui appartient à l'homme d'affaires Charles Raymond.