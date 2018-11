Le nouvel établissement compte 220 places, soit près d'une centaine de places de plus que le bâtiment précédent.

Le président du syndicat, Mathieu Lavoie, était invité à commenter cette inauguration à l'émission Des matins en or.

J'ai déjà dit que j'en doutais et je vais continuer à en douter. Pour Amos, il y a de nombreux défis également, on l'a vu dans le passé : la surpopulation, la Cour itinérante dans le Grand Nord, ça fait partie de ces défis-là, ça fait partie des places dont ils avaient besoin. Également pour accueillir des gens, est-ce qu'on en aura suffisamment de places? On le souhaite, mais nous on a toujours dit qu'on aurait peut-être dû revoir les chiffres au fil des années, vu que ce sont des chiffres qui ont été calculés il y a 10 ans , précise-t-il.

Mathieu Lavoie craint aussi pour le recrutement de la main-d'oeuvre. Il croit que l'embauche des nouveaux agents sera un défi.

Ça fait des années que c'est problématique dans certaines régions et Amos est probablement une des régions les plus problématiques pour recruter du personnel à l'intérieur des murs. Le recours au temps supplémentaire obligatoire, il y en a en Abitibi, il y en a avec la Cour dans le Grand Nord. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour réussir à avoir du personnel, pour éviter que le personnel ne s'épuise et tombe en maladie , affirme-t-il.

Le bâtonnier se réjouit

De son côté, le bâtonnier de l'Abitibi-Témiscamingue, Me Pascal Jolicoeur, se réjouit de l'inauguration de la nouvelle prison d'Amos.

Pascal Jolicoeur, bâtonnier de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Annoncé il y a près de 10 ans, le nouveau centre de détention est enfin prêt.

Pascal Jolicoeur croit que l'établissement à la fine pointe de la technologie va améliorer les conditions des détenus, mais aussi les relations entre ceux-ci et leurs avocats.