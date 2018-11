Selon elle, les normes provinciales sur les déchets industriels rejetés dans les cours d'eau sont obsolètes, ayant été établies il y a 25 ans.

Le rapport indique que plus de 1300 débordements d'eaux usées ont eu lieu dans le sud de l'Ontario, dont plus de la moitié provenait des réseaux d'égout municipaux qui mélangent eaux usées et eaux pluviales.

Dianne Saxe aimerait aussi que la province s'engage à poursuivre le financement du programme de protection des sources d'eau de l'Ontario, mis sur pied à la suite de la tragédie de Walkerton, lors de laquelle sept personnes sont mortes après avoir bu de l'eau contaminée.

Elle rappelle aussi que les terres humides et boisées sont essentielles pour filtrer les polluants contenus dans l'eau et réduire le risque d'inondations. Or, alors qu'un couvert forestier d'au moins 30 % est requis pour ces fonctions écosystémiques, celui ne dépasse pas 3 % à certains endroits dans la province, déplore la commissaire.

Selon elle, le gouvernement devrait faire davantage pour encourager les propriétaires fonciers à protéger leurs terres.

Plus de détails à venir