Entre 15 et 25 centimètres sont attendus. Les précipitations commenceront mardi après-midi et devraient durer jusqu'à mercredi.

Environnement Canada prévient que des vents forts et possiblement violents vont accompagner ce système.

L'agence a émis un avertissement de vent pour les secteurs de Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Grande-Vallée, Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine.

Des vents d'ouest souffleront jusqu'à 110 kilomètres à l'heure à partir de la nuit de mardi à mercredi.

Les conditions routières sont difficiles en raison de la combinaison de la chaussée enneigée et des rafales qui soufflent du sud-est à 40 kilomètres à l'heure.

La Sûreté du Québec rapporte au moins 10 sorties de route entre Rivière-du-Loup et Mont-Joli, dont certaines ont fait des blessés légers.

La plupart de ces accidents sont liés à une conduite non adaptée aux conditions hivernales, selon les policiers.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, appelle à la prudence. Aujourd'hui, on doit adapter notre conduite aux conditions routières qui prévalent. L'hiver ne fait que débuter, il faut se réapproprier nos bonnes habitudes de conduite hivernale , dit-il.