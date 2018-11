C’est d’abord par une vidéo que l’information a été diffusée. La chanteuse s’introduit dans une maternité où les enfants sont séparés selon leur genre et vêtus de barboteuses bleues ou roses. Céline Dion utilise la magie pour transformer les vêtements en noir et blanc avec différents motifs.

Sur Facebook, la chanteuse explique sa décision. « J’ai toujours aimé nununu et ce qu’ils représentent. Il est donc naturel de m’associer à eux pour encourager un dialogue sur l’égalité. »

Sur le site Internet Célinununu, on explique que la chanteuse unit deux forces en une seule voix : « la mode a le pouvoir de façonner l'esprit des gens. Inspirez vos enfants à être libres et à trouver leur propre individualité à travers les vêtements. »

On souligne que la collection vise à libérer les enfants des traditionnels rôles des garçons et des filles et d’encourager les plus jeunes à grandir en favorisant l’égalité de chacun.

Cette collection de vêtements est donc une collaboration entre Céline Dion et les fondatrices de la marque de vêtements haut de gamme pour enfants Nununu, Iris Adler et Tali Milchberg.

Les vêtements sont de couleurs jaunes, noirs, blanches, grises. On exclue le rose et le bleu, des couleurs traditionnellement associées aux filles et aux garçons. Les prix varient de 31 $ pour une tuque alphabet, 68 $ pour un legging, 114 $ pour une robe et 447 $ pour une veste en cuir.

Sur le site de Nununu, une section est réservée aux photos de personnalités avec leurs enfants vêtus de vêtements de la collection.