À l'occasion de cette réunion, les membres du groupe Sauvons la piscine de Norwood entendent partager les résultats de ses dernières rencontres avec la Ville et indiquer les options possibles pour garder la piscine ouverte à long terme.

« Nous rencontrons des membres de l'administration presque quotidiennement, explique Monique LaCoste, porte-parole du groupe Sauvons la piscine de Norwood. Il y a sept options sur la table qui vont de statu quo à construire une piscine neuve. »

Selon elle, aucune des solutions envisagées n'est pour l'instant accompagnée de financement.

« Nous explorons ce qui est possible et ce que cela pourrait coûter. Il existe des solutions, des coûts et des considérations écologiques rattachés à ça. C'est ce que nos sommes en train de défricher avec la Ville pour exposer cela à la communauté », indique Monique Lacoste.

Un sort toujours incertain

La Ville de Winnipeg prévoyait de fermer la piscine cet été.

Elle soulevait la présence d'une nappe phréatique sous la piscine, dont le niveau augmente et risque à terme de provoquer des infiltrations et de contaminer l’eau de la piscine.

Depuis, la Ville a mené des travaux de fortune pour prolonger la vie de la piscine, mais en septembre dernier, un rapport de la Ville de Winnipeg a conclu qu'il en coûterait trop cher d’entretenir la piscine.

Le rapport prévoit plutôt de détruire la piscine et de la remplacer par des jeux d’eau, des tables de pique-nique, une structure de jeux et un terrain de volleyball de plage.

L'avenir de la piscine s'est également invité dans le débat électoral lors des dernières élections municipales. Le candidat Marcel Boille avait promis de garder la piscine ouverte.

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, qui sera présent à la réunion, s'était montré plus nuancé sur ce point en se disant favorable à une solution trouvée en partenariat avec la Ville qui pourrait inclure des réparations de la piscine et non un remplacement pur et simple.