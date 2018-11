Le logement, une priorité du maire, occupe une grande place dans l’ordre du jour avec 4 motions qui seront abordées lors de la rencontre.

10 motions créer un bureau des locataires

réglementer les indemnités de départ volontaire des locataires

s'assurer qu'il y ait 100 % de logements sociaux à l'immeuble au 58 West Hastings

annuler la permission de construire des maisons jumelées dans la ville

créer un groupe de travail sur la crise des surdoses

créer un groupe de travail sur le budget

réviser la façon de présenter le budget

accélérer la livraison de permis et en réduire les frais

finaliser un plan urbain pour l’ensemble de la ville

réviser les dernières élections

La motion qui vise à annuler le plan de permettre la construction de maisons jumelées dans la ville pourrait causer des frictions auprès des conseillers.

C'est le Parti Vision Vancouver, qui détenait auparavant la balance du pouvoir avec le maire Gregor Robertson et 6 conseillers élus, qui voulait permettre la construction de maisons jumelées pour augmenter la densité de logements dans la ville.

Mais maintenant que le maire de Vancouver est un indépendant et que les conseillers élus proviennent de partis avec des opinions diverses, cela devrait mener à des discussions animées. On retrouve cinq conseillers de la Non Partisan Association, trois conseillers du Parti vert et un conseiller du Parti One city et un du Parti Cope au sein du conseil municipal.

Le maire Kennedy Stewart a dit après son élection qu'il voulait travailler avec les deux côtés de l'échiquier politique pour trouver des solutions aux problèmes dans la ville.