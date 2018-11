On dénombre également des dizaines d'accidents sur les routes provinciales comme sur les routes 141, 143 et les autoroutes 10, 55 et 610. Pour l'instant, les accidents répertoriés n'ont pas fait de blessés.

Les conditions routières se sont dégradées à partir de 7 h 30.

De nombreux automobilistes et autobus ont de la difficulté à monter différentes rues comme la Don Bosco à Sherbrooke. Le Service de police de Sherbrooke pourrait fermer certaines routes plus dangereuses.

« Octobre et novembre, c'est un peu la bataille entre l'été et l'hiver. Malheureusement, on connaît déjà le vainqueur. On sait que l'hiver va finir par gagner », indique Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.

Selon les prévisions d'Environnement Canada, il pourrait tomber jusqu'à 10 cm par endroit en Estrie au cours des prochaines heures.

Alors que les normales s'établissent entre 2 °C et 3 °C à cette période-ci de l’année, Environnement Canada prévoit une vague de froid « nettement sous les normales ». Mercredi, le mercure chutera à -10 ce qui est plus de 10 degrés sous les normales.

Conditions routières très difficiles en Estrie. Les sorties de routes se comptent par dizaines. #rces pic.twitter.com/AwZHT4X9s9 — BrigitteMarcoux (@BrigitteMarcoux) November 13, 2018

Ces conditions hivernales font sonner le compteur dans les garages depuis le début du mois d'octobre. Les automobilistes sont nombreux à prendre rendez-vous pour la pose de leurs pneus d'hiver, une « situation exceptionnelle » à ce temps-ci de l'année.

Selon CAA-Québec, la date réaliste pour installer ses pneus d’hiver en Estrie était le 5 novembre et « à la mi-novembre, gros maximum, ça devrait être fait pour tout le monde ».

Les automobilistes ont jusqu'au 15 décembre pour installer leurs pneus d'hiver. La date est devancée au 1er décembre à partir de l’an prochain.